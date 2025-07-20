بإنتاجها 242.8 جيجاوات.. الهند تحقق تقدمًا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة

صرح وزير الطاقة المتجددة في الهند، برالهاد جوشي، بأن البلاد أتمت مبكرًا إحدى المهام الرئيسية في مجال البيئة، حيث أصبحت نصف القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء في البلاد تأتي من مصادر غير أحفورية، حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة 242.8 جيجاوات من إجمالي 484.8 جيجاوات.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن وكالة News9، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تصريحات وزير الطاقة المتجددة في الهند، الذي شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على جهوده في تطوير الطاقة الخضراء في البلاد، مؤكدًا أن الدولة تُظهر كيف يجب إيجاد حلول للمشاكل المناخية والعمل نحو مستقبل مستدام وقادر على الاكتفاء الذاتي.

وأشارت الوكالة إلى أن الهند كانت تخطط للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2030، حيث اتخذت السلطات المحلية، منذ يونيو 2024، مجموعة من التدابير لتطوير البنية التحتية الابتكارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة البحرية، بالإضافة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية عالية السرعة والنقل الكهربائي.

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