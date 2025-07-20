سانتياغو تستضيف ندوة استثنائية عن دور بريكس في تعزيز العلاقات الدولية

استضافت العاصمة التشيلية سانتياغو، ندوة بعنوان «سانتياغو 25: الفرص التي تقدمها مجموعة بريكس لتشيلي»، وهي حدث مفتوح للمواطنين لتحليل الفرص التي يقدمها النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية الدولية التي يشهدها العالم.

وجاءت الندوة بتنظيم ومبادرة من منصة aquiensantiago.cl بالتعاون مع شبكة TV BRICS وEl Ciudadano، حيث هدف الحدث إلى تعزيز الحوار المفتوح والصادق بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه تشيلي وأمريكا اللاتينية في تحول النظام العالمي من وجهة نظر الجنوب.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، فإنه شارك في اللقاء شخصيات بارزة من المجال الدبلوماسي والإعلامي والأكاديمي وحشد من المواطنين، من بينهم المستشار الرئيسي للقطاع السياسي في سفارة البرازيل في سانتياغو، رودريغو دي ماسيدو بينتو، ومديرة قسم التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية، أناستاسيا شيشكالوفا، ومحرر موقع Meganoticias، بابلو كويلار، ومدير El Ciudadano، خافيير بينيدا، ومدير مركز دراسات "تشيلي يونيدو" أناتولي غوبين.

وتخلل الحدث محاضرات حول رئاسة البرازيل لمجموعة بريكس ونتائج القمة الأخيرة التي عُقدت في ريو دي جانيرو، ودور الإعلام والرأي العام، وحول الثقافة الروسية وتأثيرها في المجموعة، وكذلك الحاجة لفتح طرق جديدة نحو الوحدة اللاتينية، فضلاً عن حوار مباشر مع الجمهور الحاضر.

وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لموقع aquiensantiago.cl ومنظم الحدث، دانيال ترخيو ريفاس، أن "هذه الندوة لا تهدف إلى إقناع الحاضرين، بل إلى تقديم أدوات للتفكير بشكل مستقل. تحتاج منطقتنا إلى العودة إلى مناقشة مصيرها بجدية، وهذا يبدأ من كسر التبعية الذهنية".

من جانبها، أشادت مديرة قسم التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية، أناستاسيا شيشكالوفا، بالاهتمام المتزايد الذي أبدته أمريكا اللاتينية تجاه مجموعة بريكس.

كما أبرزت شيشكالوفا أهمية الشراكة الإعلامية والتفاعل الإعلامي بين وسائل الإعلام اللاتينية ودول المجموعة، مشيرة إلى أن العديد من وسائل الإعلام في المنطقة قد عبرت عن رغبتها في التعاون مع شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية.

من خلال المحاضرات والنقاشات، تم طرح رؤى متعددة حول الفرص والتحديات التي يمثلها التقارب الأكثر تعمقًا مع مجموعة بريكس، مما يجعل المجتمع التشيلي يفكر في خياراته في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.