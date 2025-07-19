غدا.. فصل الكهرباء عن منطقتين في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا القديمة، غداً الأحد الموافق 20 يوليو الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان، اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقتي المركز الطبي الحضري وبنك الإسكان بمدينة بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

كما ناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.