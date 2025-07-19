دون ترخيص.. إزالة حالتي بناء مخالف بحي غرب كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة لإزالة حالتي بناء مخالف دون ترخيص بنطاق حي غرب المدينة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع رجال الأمن بقسم شرطة قسم ثان، وشرطة المرافق بقيادة المقدم طارق سكران، رئيس شرطة المرافق، وذلك في إطار تطبيق القانون ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

وصرح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن الوحدة المحلية مستمرة في التصدي لجميع مخالفات البناء، والتعدي على خط التنظيم بدون ترخيص مسبق، مشدداً على استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي مخالفات وأبنية عشوائية بدون ترخيص، وكذلك التعديات على حرم الطريق الرئيسي.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ورمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والاشغالات، وفني الإدارة الهندسية، ورجال قسم الاشغالات بحي غرب كفر الشيخ.