قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
قدم روحه فداءً للوطن.. النبراوي ينعى المهندس مصطفى أنور عفيفي
سعر الدولار مساء اليوم 20-7-2025
بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل
قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا
الهلال الأحمر الميداني: نواجه مجـ.ـزرة كبرى في غزة ونقصا حادا بالأدوية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية
آخر يوم في الأهلي.. رحيل وسام أبو علي والنادي يمنحه مكافأة 25 مليون جنيه
مدبولي لوزيرة التنمية الألمانية: شراكتنا طويلة الأمد قائمة على المصالح والالتزامات المتبادلة
خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل
مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، بات من الممكن سداد مخالفات المرور إلكترونيًا بسهولة عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير طويلة. 

مخالفات 

تأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد، وضمان استمرارية حركة المرور دون تعطيل، خاصة قبل السفر أو خلال المرور على الكمائن الأمنية.

وسائل دفع مخالفات المرور إلكترونيًا في 2025

وفرت الحكومة مجموعة من القنوات الرسمية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها بكل سهولة، من أبرزها:
بوابة الحكومة المصرية.
موقع النيابة العامة لخدمات المرور.
تطبيق ومنافذ فوري.
مكاتب البريد المصري.

كل من هذه الوسائل توفر خدمات متعددة، مثل دفع المخالفات، واستخراج شهادة المخالفات، وتقديم التظلمات إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن المخالفات عبر الإنترنت

يمكن لأي مواطن معرفة قيمة المخالفات المستحقة على سيارته من خلال موقع النيابة العامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
-زيارة موقع النيابة العامة لخدمات المرور.
-الضغط على “الاستعلامات”.
-اختيار نوع الرخصة (مركبة أو قيادة).
-إدخال بيانات اللوحة المعدنية (حروف وأرقام).
-الضغط على “إجمالي المخالفات” للاطلاع على المديونية.

خطوات دفع مخالفات المرور باستخدام الفيزا

توفر بوابة “مرور مصر” إمكانية السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد) عبر الخطوات التالية:
-الدخول إلى بوابة مرور مصر.
-اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات”.
-إدخال رقم اللوحة والبيانات المطلوبة.
-الضغط على “إجمالي المخالفات”.
-اختيار الدفع الإلكتروني.
-إدخال بيانات البطاقة البنكية.
-.تأكيد السداد واستلام إشعار الدفع.

دفع مخالفات المرور من خلال فوري

خدمة “فوري” تُعد من أسرع وأسهل الوسائل المتاحة لسداد المخالفات، وتتيح أيضًا إصدار شهادة براءة الذمة خلال 4 أيام فقط. وتتم عملية الدفع من خلال:
-زيارة موقع فوري أو التوجه لأقرب منفذ.
-إدخال الرقم القومي.
-إدخال الجزء الرقمي من اللوحة المعدنية.
-تسجيل رقم الهاتف المحمول.
-دفع المبلغ واستلام إيصال السداد.

الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

بالنسبة للراغبين في السداد النقدي، يمكن التوجه إلى أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إحضار:
بطاقة الرقم القومي.
رخصة المركبة.

ويقوم موظف البريد بالكشف عن قيمة المخالفات وتحصيل الرسوم، ويمكن أيضًا استخراج شهادة المخالفات أو التظلم من خلالها.

استخراج شهادة براءة الذمة أونلاين

بعد سداد المخالفات، يمكن طلب إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيًا من خلال مواقع الخدمة المعتمدة، ويتم توصيل الشهادة حتى باب المنزل. وتُعد الشهادة رسمية ومعتمدة ويمكن استخدامها في إجراءات تجديد الترخيص أو بيع المركبة.

قانون المرور الجديد 2025.. غرامات مشددة وإجراءات رادعة

أقرت التعديلات الجديدة على قانون المرور لعام 2025 مجموعة من الغرامات التي تختلف حسب نوع المخالفة، حيث:
تبدأ الغرامات من 50 جنيهًا للمخالفات البسيطة تصل إلى 3000 جنيه والحبس في حالات مثل السير عكس الاتجاه أو التسبب في حادث جسيم.
تتيح المنصات الرسمية الاطلاع على تفاصيل كل مخالفة وقيمتها، مع إمكانية تقديم تظلم إلكتروني واستلام الرد خلال أيام.

رابط مباشر للاستعلام عن مخالفات المرور

للاستعلام الفوري عن المخالفات باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي، يمكن زيارة الموقع الرسمي:
https://ppo.gov.eg/traffic

 سدد مخالفاتك من موبايلك

سواء كنت تستعد للسفر أو تجديد رخصتك، أصبح بإمكانك إنهاء كل ما يخص مخالفات المرور من بيتك خلال دقائق. لا حاجة للذهاب إلى المرور أو الانتظار، فقط استخدم هاتفك أو توجه لأقرب منفذ خدمة وادفع بسهولة.
 

سداد مخالفات المرور مخالفات مرور مخالفات المرور مخالفات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

الدواجن وبيض

انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبدالعزيز يتجاهل أنباء انفصاله عن زوجته وينشر فيديو لوالده

كايروكي

بمشاركة المغنية Ghostly Kisses.. كايروكي تستعد لإحياء حفل استثنائي في جدة

بالصور ... الاستعدادات النهائية لمهرجان القومي المسرح المصري

الاستعدادات النهائية للمهرجان القومي للمسرح المصري .. صور

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد