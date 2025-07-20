خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل

في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، بات من الممكن سداد مخالفات المرور إلكترونيًا بسهولة عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير طويلة.

مخالفات

تأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد، وضمان استمرارية حركة المرور دون تعطيل، خاصة قبل السفر أو خلال المرور على الكمائن الأمنية.

وسائل دفع مخالفات المرور إلكترونيًا في 2025

وفرت الحكومة مجموعة من القنوات الرسمية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها بكل سهولة، من أبرزها:

بوابة الحكومة المصرية.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

تطبيق ومنافذ فوري.

مكاتب البريد المصري.

كل من هذه الوسائل توفر خدمات متعددة، مثل دفع المخالفات، واستخراج شهادة المخالفات، وتقديم التظلمات إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن المخالفات عبر الإنترنت

يمكن لأي مواطن معرفة قيمة المخالفات المستحقة على سيارته من خلال موقع النيابة العامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

-زيارة موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

-الضغط على “الاستعلامات”.

-اختيار نوع الرخصة (مركبة أو قيادة).

-إدخال بيانات اللوحة المعدنية (حروف وأرقام).

-الضغط على “إجمالي المخالفات” للاطلاع على المديونية.

خطوات دفع مخالفات المرور باستخدام الفيزا

توفر بوابة “مرور مصر” إمكانية السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد) عبر الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة مرور مصر.

-اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات”.

-إدخال رقم اللوحة والبيانات المطلوبة.

-الضغط على “إجمالي المخالفات”.

-اختيار الدفع الإلكتروني.

-إدخال بيانات البطاقة البنكية.

-.تأكيد السداد واستلام إشعار الدفع.

دفع مخالفات المرور من خلال فوري

خدمة “فوري” تُعد من أسرع وأسهل الوسائل المتاحة لسداد المخالفات، وتتيح أيضًا إصدار شهادة براءة الذمة خلال 4 أيام فقط. وتتم عملية الدفع من خلال:

-زيارة موقع فوري أو التوجه لأقرب منفذ.

-إدخال الرقم القومي.

-إدخال الجزء الرقمي من اللوحة المعدنية.

-تسجيل رقم الهاتف المحمول.

-دفع المبلغ واستلام إيصال السداد.

الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

بالنسبة للراغبين في السداد النقدي، يمكن التوجه إلى أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إحضار:

بطاقة الرقم القومي.

رخصة المركبة.

ويقوم موظف البريد بالكشف عن قيمة المخالفات وتحصيل الرسوم، ويمكن أيضًا استخراج شهادة المخالفات أو التظلم من خلالها.

استخراج شهادة براءة الذمة أونلاين

بعد سداد المخالفات، يمكن طلب إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيًا من خلال مواقع الخدمة المعتمدة، ويتم توصيل الشهادة حتى باب المنزل. وتُعد الشهادة رسمية ومعتمدة ويمكن استخدامها في إجراءات تجديد الترخيص أو بيع المركبة.

قانون المرور الجديد 2025.. غرامات مشددة وإجراءات رادعة

أقرت التعديلات الجديدة على قانون المرور لعام 2025 مجموعة من الغرامات التي تختلف حسب نوع المخالفة، حيث:

تبدأ الغرامات من 50 جنيهًا للمخالفات البسيطة تصل إلى 3000 جنيه والحبس في حالات مثل السير عكس الاتجاه أو التسبب في حادث جسيم.

تتيح المنصات الرسمية الاطلاع على تفاصيل كل مخالفة وقيمتها، مع إمكانية تقديم تظلم إلكتروني واستلام الرد خلال أيام.

رابط مباشر للاستعلام عن مخالفات المرور

للاستعلام الفوري عن المخالفات باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي، يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://ppo.gov.eg/traffic

سدد مخالفاتك من موبايلك

سواء كنت تستعد للسفر أو تجديد رخصتك، أصبح بإمكانك إنهاء كل ما يخص مخالفات المرور من بيتك خلال دقائق. لا حاجة للذهاب إلى المرور أو الانتظار، فقط استخدم هاتفك أو توجه لأقرب منفذ خدمة وادفع بسهولة.

