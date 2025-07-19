قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوضع خطير.. أحمد موسى: السويداء في سوريا أصبحت منكوبة
مفاجأة.. هدير عبدالرازق وصديقتها تسلقا بلكونة منزل طليقها وسرقا والأجهزة الكهربائية
مصر تحصد ميداليتين جديدتين بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى بنيجيريا
أحمد موسى: إسقاط جيش أي دولة يجعل المليشيات تتحكم فيها
بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الغد وتحذير هام من الحر والرطوبة والأمطار
أحمد موسى: الحمد لله على نعمة الوطن والجيش والأمن والأمان
مودرن سبورت يتعاقد مع محمد يسري لاعب المنصورة
السنوسي: السلطات الانتقالية في سوريا يجب أن تلتزم بتعزيز الحريات الدينية
المستشار وسام إسماعيل: محددات الدعاية الانتخابية للمرشحين لا يجوز كسرها
مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه
نائب: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار قفزة صحية لخدمة المواطن
مجلس حكماء المسلمين يُدين استهداف الاحتلال كنيسة دير اللاتين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة النقل والمواصلات: ارتفاع كوبري طوخ مخالف والسائق برىء

حادث كوبري طوخ
حادث كوبري طوخ
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أنها تابعت واقعة اصطدام معدة ثقيلة محمولة على سيارة نقل بكوبري مشاة في منطقة طوخ، وما نتج عنه من ضرر جزئي بالكوبري وتحفظ على السائق.

وأكدت النقابة في بيان، أنه بعد مراجعة الصور والفيديوهات الأولية وتحليل المشهد من زاوية هندسية وفنية، اتضح أن ارتفاع الكوبري منخفض بصورة ملحوظة، مقارنة بارتفاعات قياسية للمعدات المنقولة (مثل البلدوزر الظاهر في الصورة). 

وطرحت النقابة مجموعة من الأسئلة، منها: هل تم تنفيذ الكوبري بارتفاع مخالف للمواصفات القياسية؟، وهل تم رفع منسوب الأسفلت بطبقات متكررة مما قلل من الخلوص الرأسي؟، وأين اللافتات التحذيرية التي توضح أقصى ارتفاع مسموح به قبل الكوبري؟.

وشددت النقابة على أن السائق ليس مجرمًا، معقبة: ففي غياب الإرشادات الفنية، ووجود معدة بارتفاع قياسي، من غير المنطقي تحميل السائق المسؤولية الكاملة وكأن الخطأ متعمد أو جسيم.

وأكدت أن السائق تعامل وفق المعتاد، ومر من كباري أخرى على نفس الطريق دون مشكلة، وهو ما يعفيه مبدئيًا من التهمة ما لم يُثبت عكس ذلك بتقرير هندسي مستقل.

وأشار البيان إلى أن الشئون القانونية بالنقابة العامة أعلنت استعدادها الكامل لتولي الدفاع عن السائق قانونيًا، ومتابعة القضية بكل السبل، مؤكدا أن النقابة لن تتخلى عن أي زميل يتعرض لمثل هذه الأزمات.

وجددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، وفق البيان التأكيد أن:

  • الدفاع عن كرامة السائق واجب.
  • تحميل الخطأ للطرف المسؤول فنّيًا هو طريق العدالة الحقيقي.
  • نحن لسنا الحلقة الأضعف في المنظومة.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، بالآتي:

  • تشكيل لجنة فنية عاجلة من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لفحص الكوبري وتحديد السبب الحقيقي للحادث.
  • إيقاف أي إجراءات قانونية ضد السائق لحين صدور تقرير محايد يحدد المسؤولية بدقة.
  • إعادة تقييم ارتفاعات الكباري على الطرق الحيوية، ومراجعة طبقات الرصف التي قد تؤدي لتقليل الارتفاع دون تعديل هيكلي.
طوخ كوبري طوخ حادث كوبري طوخ نقابة النقل والمواصلات سقوط كوبري طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

ترشيحاتنا

كوافير حريمي

حكم عمل الرجل في كوافير حريمي لتزيين السيدات.. اعرف رأي الشرع

هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة

هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة ؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء الرضا بالقضاء والقدر

دعاء الرضا بالقضاء والقدر.. يا لطيف نسألك الوقاية

بالصور

تامر عبدالمنعم يترأس بعثة "الثقافة" لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية بالجبنة السايحة .. رخيصة ولذيذة ومغذية

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

هدير عبدالرازق

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد