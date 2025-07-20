تموين المنيا: تحرير 92 مخالفة وضبط 878 بطاقة ذكية مخزنة في مخابز مطاي

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمخابز وضمان حصول المواطنين على حقوقهم التموينية كاملة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بقرية بردنوها بمركز مطاي من سوء جودة الخبز.

وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية بمخابز قرية بردنوها أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تموينية، بينها 16 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لضبط 878 بطاقة ذكية مخزنة بشكل غير قانوني داخل المخابز.

في سياق متصل، واصلت مديرية التموين حملاتها التفتيشية المكثفة على مستوى مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 70 محضراً تموينياً، منها 50 مخالفة لمخابز بلدية شملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود ميزان قانوني، إلى جانب ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

وتم تحرير 20 محضراً متنوعاً في الأسواق تضمن مخالفات مثل بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.