لمخالفة الاكواد.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ"مجلة الأهلي"

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس،

استدعاء الممثل القانوني لـ «مجلة الأهلي»، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٥، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قررت اللجنة مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين، عضو النقابة.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس استدعاء المسئول عن إدارة صفحة محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قررت مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى محمد الجبالي، عضو النقابة.

جاء ذلك بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.