خلونا العين الساهرة.. تامر أمين يدعو لتدشين مبادرة ترصد المخالفات بالشوارع

دعا الإعلامي تامر أمين إلى تدشين مبادرة تحت مسمى «كاميرا الشعب أو كاميرا الشارع أو عين الناس»، وذلك لرصد الأفعال والتحركات الخاطئة.

مخالفات الشوارع

وأكد الإعلامي تامر أمين خلال تقديم برنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار»: «الحاجات الغلط اللي في الشارع كتير؟، اه كتير وانتوا عارفين، حاجات ليها علاقة بالمرور واللي بيمشي عكس الطريق واللي داخل على ناصية، واللي بيتحرش بحد أو يعاكس بنات أو يغلس على بنات».

واستكمل «أمين»: «اللي بيسرق حاجة زي البلاعات والنحاس والحاجات اللي بتتسرق من المترو والقطر والسكة الحديد واللي بيدمر ويتلف منسآت عامة، خلونا تبقى العين الساهرة والصاحية على كل مخالفة أو سلبية أو حاجة غلط بتحصل في الشارع».