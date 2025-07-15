إللي عينه تزوغ على الأخضر .. تامر أمين يوجه رسالة إلى وسام أبو علي

علق الإعلامي تامر أمين على أزمة مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي بشأن طلب رحيله عن القلعة الحمراء قائلا : إللي عينه تزوغ على الاخضر يمشي فورا .



وتابع أمين خلال برنامج آخر النهار على قناة النهار قائلا : أنا قولت من أسبوعين إن وسام أبو على باصص لدولارات الخليج وأمريكا وطالما هو عاوز يمشي يبقي ملوش مكان لإنه مش هيدي النادي تآني .



ووجه رسالة لوسام أبو على قائلا : هو إنت كنت بتحلم بالدولارات دي قبل ماتيجي الأهلي ده اسم الأهلي هو إللي عملك .

وأضاف أمين أن وسام أبو على بيغلق التليفون وحسابه على انستجرام مؤكدا أن القلعة الحمراء لا تبتز ولا تتعدد ولا تلاعب .



وأشار أمين إن جماهير الأهلي غاضبة من وسام أبو على على وسائل التواصل الاجتماعي .

ووجه أمين نصيحة لمجلس إدارة الأهلي .. قائلا : محدش يمسك فيه حتي لو مجبش المطلوب ماليا .