تامر أمين عن دويتو محمد منير وتامر حسني: اللي فارق معايا الحالة

علق الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على الدويتو الذى جمع بين الكينج محمد منير والفنان تامر حسنى بعنوان الذوق العالي قائلا : دى حاجه حلوة حصلت أوى .

وتابع أمين خلال برنامج اخر النهار على قناة النهار قائلا : مش فارق معايا الأغنية عاملة إزاى انا اللى فارق معايا الحالة وفرحت جدا لوجود هذا المشروع بين الكينج محمد منير اللى واحشنا وبين فنان كبير زى تامر حسنى .

وأضاف أمين أن محمد منير من المدارس الفنية الكبيرة فى اخر 20 عام وعودته للغناء حاجه تسعدنا واللى حصل ده تواصل أجيال بين نجمين كبار وأنا عارف أن المبادرة جاية من تامر حسنى لأنه فكر وأبدع وبرافو عليك ياتامر ودى حاجه عظيمة وأحسنت مافعلت .

شارك الفنان تامر حسني، متابعي حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنان محمد منير، عبر من خلاله له عن حبه للكينج.

وعلق تامر حسني على الصورة: “كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحُبُّه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الكينج محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير”