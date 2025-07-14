بحبك ياكينج.. تامر حسني يعلق على صورته مع محمد منير

شارك الفنان تامر حسني، متابعي حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنان محمد منير، عبر من خلاله له عن حبه للكينج.

وعلق تامر حسني على الصورة: “كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحُبُّه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الكينج محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير”.

وطرح الفنان تامر حسني، ألبومه الجديد “لينا معاد” منذ أيام.



تفاصيل ألبوم تامر حسني

يضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).