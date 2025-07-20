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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفر فاتورة الكهرباء .. نصائح لاستخدم التكييف في الحر

التكييف
التكييف
وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لتخفيض فواتير الكهرباء، وتقليل الحمل على شبكة الكهرباء .


ويستعرض صدى البلد لقرائه أهم المعلومات التى تساعدك في استخدام الأجهزة وترشيد استهلاك الكهرباء وهى..

نصائح هامة لترشيد استهلاك التكييف

ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف (تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف)، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شيء عليها.

فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.

نصائح عند شراء  جهاز التكييف


عند الشراء اختر الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

شراء التكييف الموفر للطاقة (انفرتر) بدلًا من التكييف القديم (التقليدي) حيث أنه أقل استهلاكاً للطاقة.

تركيب جهاز تكييف متوافق تماما مع حجم الحيز المراد تكييفه، وهذا له دور مهم في ترشيد استهلاك كهرباء التكييف.

استشارة فنيين الكهرباء بخصوص مساحة مقطع السلك المغذي لمكيف الهواء، واختيار السلك الكهربائي المناسب.

تركيب مكيف الهواء في مكان واسع بعيداً عن الأماكن الضيقة.


نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء

شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأنه اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

الكهرباء فواتير الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء

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