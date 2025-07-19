قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 مصابا بعضهم بجروح خطيرة في حادث دهس بلوس أنجلوس
غرامة وتحقيق ومصير غامض في الزمالك.. ملف فتوح لم يغلق بعد
الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا حول تفسير قوله تعالى "ويمكر الله".. ماذا قالت؟
من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
250 جنيها.. رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةو 4 طرق للسداد
بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء السورية
أفضل كليات ومعاهد دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025.. شروط التقديم والرابط الرسمي للتنسيق
هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيب
استراتيجية الزمالك الجديدة: ملعب متوسط أولًا.. ومفاجأة كبرى قيد التحضير
تصاعد أزمة وسام أبو علي |تفاصيل
50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتابع أعمال توفير التيار لمشروعات الدلتا الجديدة

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالمهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، وعدد من مسئولي شركة XD اجيماك، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفريق العمل القائم على مشروعات عدد من محطات المحولات ، كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

يأتي ذلك فى إطار خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات زراعية صناعية جديدة، وفى ضوء المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

راجع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع المخطط الزمنى والتوقيتات المحددة لتسليم المشروعات ونسب التنفيذ فى كل موقع، والتوافق بين الجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ، وكذلك موقف تصنيع المهمات ونقلها للتركيب، والتنسيق بين إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى بعض المحطات وبين احتياجات مشروعات التنمية الزراعية وتوقيت زراعة المحاصيل

 وشمل الاجتماع مناقشة أعمال تنفيذ شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى جميع مصادر تغذية مشروعات الدلتا الجديدة وخاصة المصدر الشمالي "روافع الحمام" ، وتم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وتوفير مصادر تغذية مؤقتة للوفاء بكافة الاحتياجات لحين الانتهاء من محطات المحولات وربطها على الشبكة، فى إطار خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

وجه الدكتور محمود عصمت بتعديل خطة العمل الحالية بما يتوافق وأهمية توفير التغذية الدائمة والمستمرة من خلال الإسراع فى تنفيذ عدد من محطات المحولات، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى وسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط، مؤكدا تذليل كافة العقبات والمعوقات، ومطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد أهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية، موضحا الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج فى جميع المشروعات.

اكد الدكتور محمود عصمت على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية ، مشيرا إلى خطة الوزارة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، موضحا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، مضيفا ان اتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات ركيزة اساسية لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

الكهرباء الطاقة المتجددة نقل الكهرباء التنمية الزراعية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

أسرع دعاء لقضاء الحاجة

أسرع دعاء لقضاء الحاجة .. ردده الآن يقضي الحوائج في نفس اليوم

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في الذكاء الاصطناعي

دار الإفتاء وجامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم بمجال الذكاء الاصطناعي.. صور

حكم عدم استقبال القبلة في الصلاة

حكم عدم استقبال القبلة للمريض وكيفية الصلاة على السرير والكرسي

بالصور

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

فيديو

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد