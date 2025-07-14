وزير العدل يصدر قرارا بفصل مأمورية الشهر العقاري بكفر الدوار عن فرع التوثيق

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3841 لسنة 2025، بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 7480 بسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/3.

نصت المادة الأولى على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق كفر الدوار النموذجي يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، ويكون مقره بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا، وكذا نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٥/٦/٢١