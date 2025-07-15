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الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن.

وبناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب.

ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت، والمتوسط اليومي لها.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البريد المصري

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