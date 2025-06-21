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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: مصر تستعد لتشغيل 3 سفن غاز مسال لتعزيز أمن الطاقة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع شركات البترول والعاملين في القطاع لم يحصلوا على إجازات حتى خلال العيد، لحرصهم على الانتهاء من تجهيز السفن الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي.

خطة تشغيل 3 سفن تغييز بداية يوليو المقبل

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف تشغيل 3 سفن تغييز بحلول مطلع يوليو المقبل، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي ومواجهة الطلب المتزايد.

التزام كامل تجاه الشركاء الأجانب وإنتاج جديد من شركة شل

وأكد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل تجاه الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشيرًا إلى قرب وصول إنتاج جديد من شركة شل، بالإضافة إلى انتظام عودة الإنتاج من الحقول المصرية، مما يعزز من قدرات البلاد في مجال الطاقة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركات البترول

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