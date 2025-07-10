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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسائل إعلام إيرانية: انفجار غاز في مبنى بالعاصمة طهران وإصابة 4

إيران
إيران
هاني حسين

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوجود انفجار غاز في مبنى بالعاصمة طهران وإصابة 4، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، دعت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى إجراء تحقيق فوري من قِبل فريق العمل التابع للأمم المتحدة في استخدام المرتزقة في العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، بحسب وكالة "تسنيم".


و وجهت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف رسالة رسمية يوم الأربعاء إلى "فريق العمل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير مصيرها"، داعيةً إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام النظام الصهيوني للمرتزقة في عدوانه العسكري على الأراضي الإيرانية، حسبما افادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

تحتوي هذه الرسالة على وثائق وأدلة على تورط شبكات منظمة من المرتزقة تابعة لحكومات أجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة ضد علماء وكبار القادة العسكريين والمدنيين والمواطنين؛ وتفجيرات منسقة واستخدام طائرات مسيرة مسلحة في عمق الأراضي الإيرانية.
 

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