يبحث المواطنون عن اسعار الذهب اليوم في مصر، وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، على الرغم من استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، وهو ما ساهم في عودة الزخم إلى محلات الصاغة بعد فترة من الركود، خاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج.

الذهب

انخفاض الأسعار يعيد النشاط لسوق الذهب

أدى التراجع المفاجئ في أسعار الذهب إلى تحفيز المواطنين على الشراء، بعدما عانت الأسواق من ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، بلغت خلالها أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية.

ومع هذا الانخفاض، شهدت حركة البيع والشراء انتعاشا تدريجيا في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق الشعبية ومتوسطة الدخل.

ويعد هذا التحسن مؤشرا إيجابيا للتجار والمستهلكين على حد سواء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وتزايد الإقبال على الذهب كوسيلة للادخار أو الزينة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 في محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5314 جنيها للبيع – 5291 جنيها للشراء

عيار 22: 4871 جنيها للبيع – 4850 جنيها للشراء

عيار 21: 4650 جنيها للبيع – 4630 جنيها للشراء

عيار 18: 3986 جنيها للبيع – 3969 جنيها للشراء

عيار 14: 3100 جنيها للبيع – 3087 جنيها للشراء

عيار 12: 2657 جنيها للبيع – 2646 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب: 37200 جنيها للبيع – 37040 جنيها للشراء

سعر الأونصة: 165293 جنيها للبيع – 164582 جنيها للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 3351.85 دولارا

أسباب اختلاف الأسعار بين المحلات

يرجع تفاوت أسعار الذهب بين محلات الصاغة إلى عدة عوامل، أبرزها اختلاف تكاليف المصنعية، وهامش الربح، والموقع الجغرافي للمحل، فضلا عن مستوى الخدمة المقدمة للعميل.

لذلك ينصح الخبراء دائما بالمقارنة بين الأسعار في أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء للحصول على أفضل عرض ممكن.

الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر

تشهد السوق المصرية إقبالا ملحوظا على ثلاثة أعيرة رئيسية:

عيار 24: الأنقى بنسبة 99.99%، ويستخدم غالبا في صناعة السبائك الاستثمارية.

عيار 21: الأكثر تداولا في مصر، ويستخدم في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.

عيار 18: خيار مفضل بين فئة الشباب نظرا لتصميماته الحديثة وسعره المناسب.

لماذا تنخفض الأسعار محليا رغم ارتفاع الأونصة عالميا؟

رغم صعود الأونصة عالميا وتسجيلها أعلى مستوياتها منذ شهرين، فإن السوق المحلية تشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار. ويرجع هذا التباين إلى عدة أسباب، من أبرزها:

تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الأونصة

تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

زيادة المعروض من الذهب محليا

تراجع مؤقت في معدلات الشراء

تأثير القرارات الاقتصادية للبنك المركزي

الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية

الأونصة للذهب تسجل أعلى سعر عالمي منذ شهرين

عالميا، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الكبرى.