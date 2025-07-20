سعر الذهب في مصر يوم الأحد 20 يوليو 2025

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5314 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 22، فسجّل 4871 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4650 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3986 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 37200 جنيه.

بورصة الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا سجّل 3351.88 دولار للأوقية.

وأغلق الذهب العالمي تداولاته الجمعة الماضية على انخفاض، حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.