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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة بـ 8542 عقدًا

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، وذلك بعد بيانات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي، ولكن كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية.

بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه سجل تحركات عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولارا للأونصة ليأتي إغلاق الذهب حياديا مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.

تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.

تبقى المخاوف من التعريفات الجمركية الأسواق في حالة تأهب مستمر ويبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن حاضر، ولكن لا يأخذ المستثمرون صفقات تداول كبيرة بسبب إمكانية توصل الدول إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل موعد تطبيق التعريفات الجديدة في أول أغسطس القادم.

في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يخطط لإقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أبقى الخيار مفتوحًا وانتقده مجددًا لعدم خفضه أسعار الفائدة.

يأتي هذا بعد أن صدرت أخبار عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وأن ترامب قد قدم مسودة لإقالة باول إلى المشرعين في الحزب الجمهوري. 

وقد تسببت هذه الأخبار في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 3377 دولارا للأونصة قبل أن ينفي ترامب هذه الاحتمالات ليدفع السعر إلى التراجع مجدداً.

صدرت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي أيضاً ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يونيو ارتفاع بأعلى من التوقعات ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، الأمر الذي أضعف من فرص قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل عام خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أعلى مستوى منذ 3 أسابيع الأمر الذي أثر بالسلب على أداء الذهب.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار  1605 عقدا.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.

باول الفيدرالي أسعار الفائدة ترامب الذهب الذهب العالمي

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