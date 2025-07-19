سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية، حيث شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا مع بداية تعاملات اليوم، السبت 19-7-2025، على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

واستقرت أسعار المشغولات الذهبية دون أي تغيير معززة بأول تعاملات الأسبوع الجديد بعد زيادة طفيفة لم تتجاوز 5 جنيهات قبل أيام داخل تداولات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و5314 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى نحو 4625 جنيها للبيع و4650 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيها للبيع و3985 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3083 جنيها للبيع و3100 جنيه للشراء.

سعر الجنيه اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و37.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الأوقية اليوم

ووصل سعر الأوقية إلى 3349 دولارا للبيع و3350 دولارا للشراء.

وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات له اليوم، السبت الموافق 19- 7-2025، داخل السوق المصرية؛ دون أي تغيير.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وجاء آخر تحديث لسعر أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وهو سعر متوسط للعملة الأجنبية، نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه إلى نحو 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في بنوك “العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، HSBC، قناة السويس، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري”.