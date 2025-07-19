توك شو..استقرار أسعار الذهب والعملات.. وتعويضات تصل إلى 50% لمتضرري حريق سنترال رمسيس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة.. والحرارة تصل لـ 40 درجة في القاهرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى تسجل نحو 40 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 45 درجة، مشيرًا إلى أن الرطوبة المرتفعة ترفع الإحساس بالحرارة بمعدل يتراوح من درجتين إلى أربع درجات أعلى من الحرارة المسجلة فعليًا في الظل.

بـ75 جنيها الكيلو.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تصريحات أحد تجار الدواجن التي أشارت إلى وجود انخفاض كبير في أسعار مختلف أنواع الدواجن واللحوم في الأسواق.

وأكد التاجر أن الأسعار شهدت تغييرات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما يجعلها في متناول عدد أكبر من المستهلكين، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 7 جنيهات للكيلو بانخفاض 35 جنيها عن السابق.

أسعار الدواجن واللحوم

وتفاوتت أسعار بعض المنتجات بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر كيلو البانيه 200 جنيه، في حين سجل سعر الرومي 190 جنيها للكيلو.

أما البط، فكان سعره 160 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الحمام 180 جنيهًا للجوز.

برنامج "صباح البلد" يعرض أسعار صرف العملات اليوم السبت 19-7|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، حيث أظهرت البيانات بعض التباين في أسعار البيع والشراء للعملات الرئيسية في السوق.

الدولار الأمريكي يسجل سعر بيع 49.49 جنيه وسعر شراء 49.36 جنيه

استمر الدولار الأمريكي في تسجيل أسعار متقاربة، حيث بلغ سعر البيع 49.49 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 49.36 جنيه.

ويواصل الدولار الأمريكي الاستقرار في التعاملات اليومية وسط متابعة من قبل المستثمرين والمواطنين.

برنامج "صباح البلد" يعرض أسعار الذهب اليوم السبت 19-7-2025|فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا في مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام السابقة.

سعر عيار 21 يسجل 4620 جنيهًا للجرام

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سعر 4620 جنيهًا للجرام، ما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الذهب. ويظل هذا العيار هو الخيار الأكثر شعبية بين المواطنين.

أسعار الذهب تشهد استقرارًا في السوق المحلي

أما بالنسبة للأسعار الأخرى، فقد سجل عيار 18 3960 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 24 سعر 5280 جنيهًا للجرام.

كيف يخدم مشروع «البتلو» صغار المربين.. تفاصيل



قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة منعت ذبح العجول البتلو الأقل من 100 كيلو جرام، ويثمن إلى 400 كيلو جرام على الأقل، لتتضاعف كمية اللحوم التي سنحصل عليها، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار.

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الدولة المصرية وفرت بالتنسيق مع البنوك الوطنية تمويلا ميسرا 5% لصغار المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع: “مشروع البتلو بدأ بمبلغ 100 مليون جنيه واليوم وصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه”.

ولفت إلى أن المشروع استفاد منه 44900 مستفيد في قرى مبادرة حياة كريمة، منوها بأن المشروع بدأ بالعجول المحلية ولكن مع الوقت أضيفت إليه العجول المستوردة.

السفارة المصرية بأثينا تنظم احتفالية كبرى في ذكرى ثورة 23 يوليو



أكد عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، أن السفارة المصرية نظمت احتفالية مميزة بمقرها في العاصمة اليونانية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة في اليونان، في مشهد يعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية مؤخرًا.

وأشار «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أبرز مشاهد الاحتفال هو حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه السفير المصري بمقر السفارة، والذي يُعد تحفة معمارية بارزة في قلب أثينا، إذ يقع مباشرة أمام البرلمان، وملاصقًا لمبنى وزارة الخارجية، ويُعتبر المبنى الأجنبي الوحيد المملوك لدولة أجنبية في وسط العاصمة، وتعود ملكيته بالكامل إلى الدولة المصرية.

وشدد على أن الحفل شهد حضورًا رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، وأبناء الجالية المصرية، مؤكدًا أنه كان من بين أبرز الحضور وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير الهجرة واللجوء، إضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين والقيادات السياسية والحزبية.

الرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان: تطوير حديقة الجيزة "مذهل" وينقلها للمستقبل



أكد جون ويرث، المدير التنفيذي للرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية والحدائق النباتية، أن المرحلة الأولى من تطوير حديقة حيوان الجيزة تمثل "تقدمًا مذهلاً".

وأشار إلى أن المشروع لا يزال في بدايته والمرحلة المقبلة تتطلب دقة عالية في التنفيذ ووفاءً بمعايير دولية صارمة قبل نقل الحيوانات للبنية التحتية الجديدة.

شراكة استراتيجية مع الرابطة الأفريقية لضمان معايير عالمية

وأوضح ويرث أن الرابطة الأفريقية كانت شريكًا أساسيًا منذ البداية في المشروع، من الفكرة حتى الرسومات المعمارية، حيث تم اعتماد معايير مستندة إلى لوائح الرابطة الأفريقية التي تتقاطع مع المعايير العالمية، لضمان بيئة ملائمة وصحية لحياة الحيوانات داخل الحديقة.

50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس

في إطار حرصه على حقوق المستخدمين ومتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس يوم الإثنين 7 يوليو 2025، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من التعويضات الرسمية لعملاء الإنترنت الثابت في المناطق المتأثرة، وألزم الشركات المقدمة للخدمة بتنفيذها بشكل فوري ودون الحاجة لأي تدخل من المستخدمين نقلاً عن إكسترا نيوز.

%50 باقة مجانية لعملاء الإنترنت مسبقي الدفع

ضمن الإجراءات التعويضية، قرر الجهاز منح 50% من الباقة الأساسية كحزمة مجانية إضافية لكل مستخدمي الإنترنت الثابت بنظام الدفع المسبق.

ويتم تفعيل الباقة المجانية تلقائيًا دون الحاجة لأي طلب من العميل، وتشمل هذه الخطوة جميع المستخدمين النشطين الذين تأثروا بالانقطاع في المناطق المرتبطة بالبنية التحتية لسنترال رمسيس.

ويهدف هذا التعويض إلى تقليل الضرر الناتج عن الانقطاع الكلي أو الجزئي الذي طال بعض مناطق وسط القاهرة.