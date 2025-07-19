برنامج "صباح البلد" يعرض أسعار الذهب اليوم السبت 19-7-2025|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا في مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام السابقة.

سعر عيار 21 يسجل 4620 جنيهًا للجرام

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سعر 4620 جنيهًا للجرام، ما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الذهب. ويظل هذا العيار هو الخيار الأكثر شعبية بين المواطنين.

أسعار الذهب تشهد استقرارًا في السوق المحلي

أما بالنسبة للأسعار الأخرى، فقد سجل عيار 18 3960 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 24 سعر 5280 جنيهًا للجرام. يعكس هذا الاستقرار حالة السوق التي تعتمد على الطلب والعرض في ظل تقلبات الأسعار عالميًا.

الجنيه الذهب يواصل ارتفاعه وسعره يصل إلى 36,960 جنيهًا

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 36,960 جنيهًا، ما يشير إلى استمرار الطلب المرتفع على هذا النوع من الاستثمار.