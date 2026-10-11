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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد في خليج عمان.. أمريكا تضرب سفينة شحن حاولت كسر الحصار البحري على إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت القوات الأمريكية، تنفيذ ضربة استهدفت سفينة شحن تجارية في خليج عمان، يوم السبت، وتعطيلها، بعد اتهام طاقمها بتجاهل تحذيرات متكررة ومحاولة اختراق الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن طائرة مقاتلة استهدفت مؤخرة السفينة «أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما، والمعروفة أيضًا باسم «أريكا صن»، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع الخاص بها.

وأكد الجيش الأمريكي عدم إصابة أي من أفراد الطاقم جراء الضربة، موضحًا أن السفينة غادرت ميناءً إيرانيًا وكانت تحاول عبور المياه الإقليمية عندما اعترضتها القوات الأمريكية.

حصار الموانئ الإيرانية.. وتحركات أمريكية ضد السفن
وقع الحادث في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي استأنفته واشنطن في 14 يوليو، بعد يومين من إعلان إيران إغلاق الممر المائي مجددًا، عقب استئناف الهجمات الأمريكية في 8 يوليو.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أنه خلال ثلاثة أشهر من تطبيق إجراءات الحصار، جرى تعطيل أربع سفن تجارية وإعادة 135 سفينة إلى الميناء، كما أعلنت القوات الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط مرتبطة بشبكة نقل النفط التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الفترة نفسها.

ناقلة نفط تشتعل في مضيق هرمز.. وغموض حول الحادث
وفي تطور منفصل، أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد إصابتها بجسم غريب على جانبها الأيسر في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم بخير.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء السبت، أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولتها مغادرة المضيق عبر مسار غير مصرح به.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التقارير البريطانية والإيرانية تتعلق بالسفينة نفسها، أو ما إذا كان أي من الحادثين مرتبطًا بالضربة الأمريكية التي استهدفت سفينة «أوشن موليكا».

تحذيرات أمريكية وإيرانية للسفن في المنطقة
وحذرت القيادة المركزية الأمريكية السفن التجارية من ضرورة الالتزام بتعليمات الحصار، داعية أطقم السفن العاملة في خليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز إلى متابعة الإشعارات البحرية والحفاظ على الاتصال مع القوات البحرية الأمريكية.

في المقابل، حذرت طهران من احتمال استهداف السفن التي تسلك طرقًا غير تلك التي حددتها السلطات الإيرانية، أو تحاول عبور المضيق دون الحصول على إذن.

خليج عمان إيران القيادة المركزية الأمريكية الجيش الأمريكي حصار الموانئ الإيرانية الحرس الثوري الإيراني

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