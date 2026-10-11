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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تعليمات عاجلة للمدارس ، شددت خلالها  على الإلتزام بتوزيع التقييمات على مدار أيام الأسبوع، وعدم إجراء تقييمين لمادتين مختلفتين في اليوم نفسه، وفقًا للتعليمات المنظمة، وبالتنسيق مع إدارة المدرسة ومسؤول الجدول والإشراف؛ تحقيقًا لمصلحة الطلاب وتخفيفا عليهم ولحسن تنظيم العملية التعليمية .

كما شددت تعليمات إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، على المدارس بضرورة متابعة الواجبات والأنشطة والتقييمات في مواعيدها المحددة، وإثبات أداء الطلاب وفقًا للقواعد والتعليمات المعتمدة، بما يضمن المتابعة المستمرة لمستواهم الدراسي

وأكدت  تعليمات إدارة حدائق أكتوبر التعليمية  أيضا على  ضرورة  الإلتزام باستخدام سجل درجات الطلاب وسجل المخالفات، والمحافظة على انتظام البيانات والتسجيلات الخاصة بالطلاب، ومراعاة الدقة في إثبات كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأدائهم الدراسي .

التعليم تنفي إلغاء التقييمات لطلاب ابتدائي وثانوي

جدير بالذكر أنه كانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على إلغاء التقييمات لتلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي وطلاب المرحلة الثانوية كاملة .

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله من أنباء على فيس بوك تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على إلغاء التقييمات لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي وطلاب المرحلة الثانوية كاملة .

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بإجراء التقييمات والامتحانات الشهرية وفق القواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الحضور والمواظبة في المدارس ، وضرورة أن تكون التقييمات داخل المدرسة جادة ومرتبطة بمستوى الطالب الحقيقي، بما يعزز من التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من العملية التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية أن تستند أسئلة الامتحانات النهائية إلى التقييمات التي يتم تنفيذها داخل الفصل، ومحتوى الكتاب المدرسي، والنماذج الاسترشادية المعتمدة، بما يضمن قياس نواتج التعلم الفعلية للطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة ، بضرورة الحفاظ على مستوى الأداء واستمرارية المتابعة الميدانية من جانب المديريات والإدارات التعليمية، ورصد أي تحديات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انتظام الدراسة وتحسين جودة الأداء داخل المدارس. 
 

إدارة حدائق أكتوبر التعليمية التقييمات الطلاب العملية التعليمية

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