واشنطن تعتزم تزويد جميع قاذفاتها الاستراتيجية بصواريخ مضادة للسفن

تحضر الإدارة الأمريكية عبر وزارة الدفاع البنتاجون إلى تزويد جميع قاذفاتها الاستراتيجية بصواريخ مضادة للسفن، في إطار الحرب التي شنتها أمريكا مع إسرائيل على إيران في 28 فبراير المنقضي والتي أودت إلى حرب مفتوحة تتوسع كل يوم.

تستعد البحرية الأمريكية لإبرام عقد مع شركة لوكهيد مارتن لدمج الصواريخ البعيدة المدى من طراز "LRASM" على متن طائرات "B-52"، وفق إشعار حكومي.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على تدمير القطع البحرية ذات الأهمية العالية على مسافات تصل إلى 965 كيلومتراً.

وتريد أمريكا إنهاء أي سيطرة إيرانية على مياه هرمز وكسر احتكارها للقوة في هذه المنطقة، بشنها حصارًا بحريًا على إيران حتى لا تستطيع معه الحراك أو التصرف في نفطها وتدمير أي وسائل للتهديد لها.

