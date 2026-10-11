"كان فرحان كأنه طفل".. فيديو مسن أثناء العمرة يشعل التواصل قبل وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمُسن أثناء أدائه مناسك العمرة في المسجد الحرام، ظهر فيه وهو في حالة من الفرح والبهجة وكأنه طفل صغير، في مشهد وصفه المتابعون بـ "اللحظات التي لا تُنسى"، وذلك قبل وفاته بفترة وجيزة.

وظهر في الفيديو المسن، وهو يرتدي ملابس الإحرام البيضاء ويتكئ على عصا، يهرول بفرحة غامرة في ممرات المسعى بين الصفا والمروة، بينما يرافقه أحد أقاربه من الخلف وهو يبتسم لفرحته، وعلامات السعادة والرضا كانت تملأ وجهه، رغم كبر سنه وصعوبة حركته.

وعلق ناشر علي الفيديو قائلاً: "كان فرحان كأنه طفل.. لحظات لا تُنسى لمسن أثناء العمرة قبل وفاته".

وقد أثار المقطع موجة واسعة من التفاعل والمشاعر على منصات التواصل، حيث اعتبره الكثيرون مثالاً لحسن الخاتمة، داعين الله أن يتقبل عمرته وأن يرزقه الجنة.

وكتب أحد المعلقين: "الله يرحمه، فرحته بالعمرة تشرح القلب، واضح أن ربنا كان كاتب له حسن الخاتمة". وكتب آخر: "اللهم ارزقنا فرحة مثل فرحته وارزقنا عمرة قبل الممات".