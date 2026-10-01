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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينشر 12 .. سحب الجائزة الأولى من فيديو بسبب الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

قررت إدارة مسابقة "نيكون" العالمية سحب الجائزة الأولى من الفيديو الفائز لهذا العام، بعد اكتشاف استعانة صانعه بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل المشاهد.

اكتشاف الخدعة بعد إعلان الفوز

وبحسب تقرير نشره موقع "آرس تكنيكا" التقني، تفاجأ متابعو مسابقة "نيكون للعوالم الصغيرة" بهذا القرار الصارم. 

وهذه المسابقة العريقة مخصصة لعرض أغرب وأجمل الفيديوهات التي يتم تصويرها تحت الميكروسكوب للكائنات الدقيقة. 

وبعد أن احتفلت لجنة التحكيم باختيار المقطع الفائز بالمركز الأول، ظهرت شكوك قوية حول مدى حقيقة التفاصيل المبهرة المعروضة فيه.

التكنولوجيا تفسد المنافسة العادلة

وبعد فحص دقيق للمقطع المثير للجدل، تأكد الخبراء أن صاحب الفيديو استخدم برامج "الذكاء الاصطناعي". 

وببساطة هذه البرامج عبارة عن أدوات إلكترونية متطورة يمكنها تجميل الصور، أو اختلاق تفاصيل وألوان غير موجودة في الواقع بضغطة زر. 

واعتبرت إدارة المسابقة أن هذا التدخل الآلي يقتل فكرة المنافسة العادلة، والتي تعتمد أساساً على مهارة وصبر المصور الحقيقي في التقاط المشهد بكاميرته الخاصة.

قوانين صارمة لحماية الفن الحقيقي

ودفع هذا الموقف المحرج مسؤولي الشركة لتطبيق قوانينهم بصرامة، وقرروا استبعاد الفيديو تماماً وتجريد صاحبه من اللقب. 

وتمنع قواعد هذه المسابقة بشكل قاطع استخدام أي أدوات تكنولوجية لتوليد الصور أو تغيير طبيعة وحركة الكائن الحي المصور. 

وتهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى توجيه رسالة واضحة للجميع، بأن التكنولوجيا الحديثة لن تحل محل إبداع وعين الإنسان في توثيق سحر الطبيعة، وأن الفوز يجب أن يكون من نصيب الجهد البشري الحقيقي.

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