مفاجأة في عالم التكنولوجيا.. إطلاق كلود هايكو 5.5 الأسرع بتكلفة أقل 75%

أطلقت شركة "أنثروبيك" أحدث برامجها للذكاء الاصطناعي تحت اسم "كلود هايكو 5.5"، ليفاجئ الأسواق بسرعته الخارقة وانخفاض تكلفته بشكل غير مسبوق.

طفرة في سرعة الاستجابة

وبحسب ما أعلنته الشركة، يأتي هذا الإصدار الجديد ليكون أسرع عقل إلكتروني قدمته حتى الآن. وببساطة، تعني هذه السرعة أنك لن تضطر للانتظار طويلاً أمام شاشتك لتحصل على إجابة لأسئلتك.

فبمجرد كتابة طلبك، سواء كان تلخيصاً لملف طويل أو بحثاً عن معلومة، سيقوم البرنامج بالرد عليك في أجزاء من الثانية.

تجعل هذه الميزة التحدث مع الكمبيوتر طبيعياً وسلساً كأنك تدردش مع إنسان حقيقي عبر الإنترنت.

توفير ضخم يكسر القواعد

والمفاجأة الكبرى في هذا الإعلان هي نجاح الشركة في تقليل تكلفة تشغيل البرنامج بنسبة هائلة تصل إلى 75%.

وفي عالم التكنولوجيا، تعتبر برامج الذكاء الاصطناعي مكلفة جداً، لأنها تحتاج لحواسيب عملاقة وخوادم طاقة لتعمل.

لكن "أنثروبيك" تمكنت من كسر هذه القاعدة، وجعلت استخدام تقنيتها رخيصاً جداً واقتصادياً إلى أبعد الحدود.

النسخة الخفيفة للمهام اليومية

ويعتبر اسم "هايكو" (Haiku) هو الرمز الذي تطلقه الشركة على نسختها الخفيفة والعملية.

صمم هذا البرنامج خصيصاً للمهام السريعة والمباشرة التي نستخدمها كل يوم، فهو لا يهدف لحل المعادلات العلمية المعقدة جداً التي تحتاج لوقت طويل وتفكير عميق، بل يركز على إنجاز أعمالك اليومية بذكاء وخفة دون استهلاك موارد جهازك.

كيف يستفيد المستخدم العادي؟

ويحمل هذا التخفيض الهائل في التكلفة أخباراً سعيدة للمستخدم العادي. فعندما تدفع الشركات التي تصنع تطبيقات الهواتف مبالغ أقل لتشغيل الذكاء الاصطناعي، فإنها ستقدم خدماتها للجمهور مجاناً أو بأسعار رخيصة جداً.

علاوة على ذلك، ستعمل هذه البرامج بسرعة مذهلة دون استهلاك باقة الإنترنت بشكل مبالغ فيه. وبذلك، تصبح هذه التكنولوجيا المتطورة في متناول كل شخص بسهولة تامة.