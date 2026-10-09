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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرباح تاريخية.. سامسونج تتوقع حصد 80 مليار دولار بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تقارير اقتصادية وتقنية حديثة عن توقعات بتحقيق شركة "سامسونج" قفزة مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة. 

وتنتظر الشركة الكورية العملاقة أرباحاً قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بمبيعاتها الهائلة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

مكاسب مالية غير مسبوقة

وبحسب التقارير المتداولة في أسواق التكنولوجيا، تتوقع الشركة تحقيق أرباح تاريخية تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار. 

يعكس هذا الرقم المالي الضخم نجاح سامسونج في السيطرة على جزء كبير ومهم من سوق الإلكترونيات الحديثة. 

فيما لا تأتي هذه الأرقام من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لزيادة اعتماد العالم على التقنيات الجديدة التي تنتجها مصانع الشركة.

السر في العقل الإلكتروني

ويعود الفضل الأكبر في تكوين هذه الثروة إلى مبيعات "شرائح الذكاء الاصطناعي".

 وتعتبر هذه الشرائح ببساطة عبارة عن قطع إلكترونية دقيقة جداً، لكنها تمثل "العقل المدبر" لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الحديثة. 

فهي الأجزاء الداخلية الخفية التي تمنح جهازك القدرة على التفكير، وفهم أوامرك الصوتية، وتوليد الصور أو النصوص في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة لأي تدخل بشري.

سباق الشركات الكبرى

ومع الانتشار السريع لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، زاد طلب الشركات التكنولوجية الكبرى على هذه القطع الذكية بشكل جنوني. 

يتسابق الجميع لتزويد أجهزته وخوادمه بهذه التقنية لتقديم خدمات أسرع للمستخدمين. ولأن سامسونج تمتلك مصانع عملاقة متخصصة في إنتاج هذه الرقائق الدقيقة، فقد استحوذت على نصيب الأسد من هذا السوق الجديد وحققت هذه المبيعات الخيالية.

ما الفائدة للمستخدم العادي؟

وقد يتساءل القارئ عن تأثير هذه المليارات على حياته اليومية. الإجابة البسيطة هي أن هذه الأرباح الضخمة ستمنح الشركة سيولة مالية هائلة لإجراء المزيد من الأبحاث والتطوير. 

يعني هذا أننا سنرى قريباً هواتف ذكية وأجهزة منزلية تفهم عاداتنا اليومية بشكل أفضل، وتنفذ مهامنا الشاقة بسرعة، مما يقدم لنا حلولاً تجعل حياتنا أسهل وأكثر راحة.

الذكاء الاصطناعي سامسونج أسواق التكنولوجيا العقل الإلكتروني أجهزة الكمبيوتر الهواتف الحديثة

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