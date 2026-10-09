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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأسعار ومواصفات خيالية.. سامسونج تطرح أجهزة جالاكسي تاب S12 للبيع رسميًا

جالاكسي تاب S12
جالاكسي تاب S12
احمد الشريف

طرحت شركة "سامسونج" الكورية رسميًا أحدث أجهزتها اللوحية، وهما "جالاكسي تاب S12 ألترا" و"تاب S12 بلس"، في الأسواق العالمية. 

وتأتي هذه الأجهزة بمواصفات جبارة مصممة لتنافس أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للمحترفين.

شاشات عملاقة وألوان تنبض بالحياة

وبحسب ما ذكره موقع "سام موبايل" التقني، يتميز جهاز "ألترا" بشاشة ضخمة مقاس 14.6 بوصة، بينما يأتي إصدار "بلس" بشاشة 12.6 بوصة. 

وتعتمد هذه الشاشات على تقنية "أموليد" (AMOLED)؛ وهي تقنية تجعل الألوان زاهية جدًا واللون الأسود شديد العمق، لتشعر وكأنك داخل المشهد أثناء مشاهدة الأفلام.

كما تعمل الشاشة بسرعة عالية، مما يعني أن تقليب الصفحات وحركة الألعاب ستكون ناعمة وسريعة جدًا دون إرهاق للعين. 

ورغم هذا الحجم الكبير، صممت الشركة الأجهزة بهيكل معدني شديد النحافة ومقاوم للماء والغبار، لتتحمل الحوادث اليومية وتسرب السوائل بأمان تام.

عقل إلكتروني وذكاء يفهمك

وزودت سامسونج كلا الجهازين بمعالج قوي جدًا من نوع "دايمنسيتي 9500"، ويعتبر هذا المعالج هو "العقل المدبر" الذي يضمن تشغيل البرامج الهندسية والألعاب الثقيلة بسلاسة تامة، دون ارتفاع ملحوظ في حرارة الجهاز. 

ولا يتوقف الأمر عند السرعة، بل يدعم هذا العقل تقنيات "الذكاء الاصطناعي" المتقدمة.

فيمكنك الآن تعديل الصور بلمسة سحرية عبر برنامج "فوتوشوب" المدمج مجانًا، أو استخدام القلم الذكي المرفق في العلبة لكتابة الملاحظات ورسم أشكال تتحول لصور احترافية آليًا. 

ولم تنس الشركة محبي تحميل الملفات الضخمة، حيث وفرت إمكانية إضافة "كارت ميموري" لزيادة مساحة الحفظ بسهولة، وهي ميزة أصبحت نادرة في الأجهزة الحديثة.

بطارية تصمد طويلاً وأسعار منافسة

ويحمل جهاز "ألترا" بطارية عملاقة تكفي لمشاهدة الفيديوهات لنحو 23 ساعة متواصلة بشحنة واحدة. وقد بدأت الشركة بالفعل في بيع الأجهزة الجديدة للمستخدمين بسعر يبدأ من 1199 دولارًا لإصدار "بلس"، بينما يبدأ سعر النسخة الأكبر "ألترا" من 1399 دولارًا. 

ويمكن تحويل هذه الأجهزة إلى كمبيوتر مكتبي متكامل عند توصيلها بلوحة المفاتيح لتسهيل مهام العمل. 

وتعهدت سامسونج بتقديم تحديثات أمنية لنظام التشغيل لمدة 7 سنوات كاملة، مما يجعل شراء هذه الأجهزة استثمارًا طويل الأمد لا يفقد قيمته بمرور الوقت.

جالاكسي تاب S12 سامسونج تاب S12 بلس AMOLED أموليد دايمنسيتي 9500

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