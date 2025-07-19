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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، مع استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، وهو ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة فئات المستثمرين والمقبلين على الزواج، نظرا لأهمية الذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5320 جنيه    5297 جنيه
عيار 22    4877 جنيه    4856 جنيه
عيار 21    4655 جنيه    4635 جنيه
عيار 18    3990 جنيه    3973 جنيه
عيار 14    3103 جنيه    3090 جنيه
عيار 12    2660 جنيه    2649 جنيه
الاونصة    165471 جنيه    164760 جنيه
الجنيه الذهب    37240 جنيه    37080 جنيه
الأونصة بالدولار    335004 دولار
 

أسباب اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تكاليف المصنعية، وهامش الربح، وموقع المحل الجغرافي، ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

لذلك ينصح دائما بمقارنة الأسعار في أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء للحصول على أفضل سعر ممكن.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصرية

تشهد السوق المصرية تداولا واسعا لعدة أعيرة من الذهب، أبرزها:
عيار 24: الأنقى بنسبة 99.99%، ويستخدم عادة في صناعة السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر، ويستخدم في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب، ويعد الخيار المفضل لدى فئة الشباب.

لماذا تنخفض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاع الأونصة عالميا؟

رغم تسجيل الأونصة الذهبية لمستويات قياسية في الأسواق العالمية، فإن أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تشهد تراجعا نسبيا من وقت لآخر، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
تقلبات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية
تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي
تراجع مؤقت في معدلات الطلب
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة
قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى سعر منذ شهرين

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

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