أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، مع استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، وهو ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة فئات المستثمرين والمقبلين على الزواج، نظرا لأهمية الذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5320 جنيه 5297 جنيه

عيار 22 4877 جنيه 4856 جنيه

عيار 21 4655 جنيه 4635 جنيه

عيار 18 3990 جنيه 3973 جنيه

عيار 14 3103 جنيه 3090 جنيه

عيار 12 2660 جنيه 2649 جنيه

الاونصة 165471 جنيه 164760 جنيه

الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه

الأونصة بالدولار 335004 دولار



أسباب اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تكاليف المصنعية، وهامش الربح، وموقع المحل الجغرافي، ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

لذلك ينصح دائما بمقارنة الأسعار في أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء للحصول على أفضل سعر ممكن.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصرية

تشهد السوق المصرية تداولا واسعا لعدة أعيرة من الذهب، أبرزها:

عيار 24: الأنقى بنسبة 99.99%، ويستخدم عادة في صناعة السبائك الاستثمارية.

عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر، ويستخدم في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.

عيار 18: يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب، ويعد الخيار المفضل لدى فئة الشباب.

لماذا تنخفض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاع الأونصة عالميا؟

رغم تسجيل الأونصة الذهبية لمستويات قياسية في الأسواق العالمية، فإن أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تشهد تراجعا نسبيا من وقت لآخر، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

تقلبات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية

تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي

تراجع مؤقت في معدلات الطلب

الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى سعر منذ شهرين

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.