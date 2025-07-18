فييرا يوجه رسالة وداع مؤثرة لشيكابالا: كتبت تاريخك بحروف من ذهب

حرص جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على توجيه رسالة تقدير ووداع إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إعلان اعتزاله اللعب نهائيًا.

وقال فييرا، خلال ظهوره ببرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا جزء من كنوز كرة القدم، لأنه قدم المتعة والسعادة للمصريين. لا يمكن لأحد أن ينساه، فهو من اللاعبين الذين كتبوا تاريخهم بحروف من ذهب مع الزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف: "ليس لدينا الكثير لنقوله سوى: شكراً على كرة القدم الجميلة التي قدمتها لنا بقدميك في كل الأوقات، سواء في اللحظات السهلة أو الصعبة، مع الزمالك أو المنتخب الوطني".

وتابع فييرا: "أعتقد أن شيكابالا يستحق تكريمًا كبيرًا. للأسف، لم أكن حاضراً في فترة تألقه مع الزمالك، فقد كان حينها في سبورتينغ لشبونة، لكنه ترك بصمته في الأرشيف الكروي للزمالك".

واختتم فييرا رسالته قائلاً: "تهانينا لك يا شيكابالا، ولكل عائلتك، ولكرة القدم المصرية.. لقد أسعدتنا سواء كنا مدربين، لاعبين أو مشجعين يشاهدونك من المدرجات أو عبر التليفزيون".