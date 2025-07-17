مودرن سبورت يعلن التعاقد مع جودين شيكا

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم النيجيري جودوين شيكا مستوى مميز خلال المواسم الأخيرة وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة كما سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

جودوين شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.