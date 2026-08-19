جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري

عقد اليوم، الكابتن جمال الغندور نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، محاضرة مع لاعبي والجهاز الفني والإداري لنادي بيراميدز، من أجل شرح تعديلات قانون التحكيم والمطبق في الدوري خلال الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع لاعبي الفريق على حضور المحاضرة التي تأني قبل أيام من انطلاق الدوري الممتاز ومواجهة غزل المحلة في الدوري باستاد المحلة يوم السبت المقبل.

وشرح الغندور كل التعديلات الجديدة والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في الفترة الأخيرة وتحديدا في بطولة كأس العالم 2026 والتي سيتم العمل بها في الدوري خلال الموسم الجديد.