ابنة ربيع ياسين تتهم طليقها بالاعتداء عليها وسرقة ذهب وألماس ودولارات

حررت تقى ياسين، ابنة نجم النادي الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخب الشباب ربيع ياسين، محضرًا رسميًا تتهم فيه طليقها — لاعب كرة قدم سابق — بالتعدي عليها وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكن الزوجية.

وأوضحت تقى، في بلاغها إلى قسم شرطة الشيخ زايد، أن الواقعة جرت داخل الفيلا التي كانت تقيم بها في كمبوند ريجنسي بمدينة الشيخ زايد 2، حيث قام طليقها بالاعتداء عليها بالضرب، ثم استولى على سبيكتين من الذهب وخاتمين من الألماس ومبلغ 4 آلاف دولار، قبل أن يطردها من المسكن.

وباشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، تمهيدًا لاستدعاء الطرف الثاني لسماع أقواله، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.