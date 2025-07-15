من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة سرقة أثارت جدلاً واسعًا، بعد أن تعرضت فيلا الإعلامية وخبيرة الإتيكيت المعروفة أمينة شلباية لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وكشفت أجهزة أمن الجيزة عن تفاصيل الحادث بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من شلباية، أفادت فيه باكتشافها اختفاء مبالغ مالية بعملات مختلفة (الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، واليورو)، إلى جانب قطعة ذهبية متمثلة في إنسيال، من داخل فيلتها.

وبعد تكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الخادمة الخاصة بالإعلامية تقف وراء الواقعة، حيث تم ضبطها، وجارٍ استكمال التحقيقات اللازمة لمعرفة مصير المسروقات وتفاصيل الجريمة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/nDdtFXV3kdM