أعلنت شعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض جديد في أسعار البن بالسوق المصري، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية بنسبة وصلت إلى نحو 10%، ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق المحلية.
ويأتي هذا الانخفاض في توقيت مهم، خاصة مع زيادة استهلاك البن في مصر، وتوسع الشريحة الشبابية في الاعتماد عليه كمشروب رئيسي يومي، إلى جانب استخدامه في العديد من الأنشطة التجارية كالكافيهات والمطاعم.
الغرفة التجارية: السوق يشهد استجابة مباشرة للأسعار العالمية
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المتابعة الدقيقة من قبل الشعب النوعية، وفي مقدمتها شعبة البن، أسهمت في ضبط السوق وتوفير المعروض بما يتماشى مع المستجدات العالمية. وأشاد بدور الشعبة في مراقبة الأسواق والتفاعل السريع مع أي تغيرات سعرية بما يخدم استقرار السوق ومصلحة المستهلك.
وأوضح حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن، أن الأسعار المحلية بدأت تشهد تراجعا تدريجيا استجابة للانخفاضات العالمية، لافتا إلى أن الشعبة تتابع بشكل يومي حركة التداول وتوصي التجار بالالتزام بتحديث الأسعار بما يتناسب مع التكلفة.
وأكد فوزي أن انخفاض الأسعار يصب في صالح الجميع، سواء المستهلك أو التاجر، نظرا لأن استقرار السوق ينعش المبيعات ويزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة دائما ما تتسبب في ركود المبيعات وتراجع القوة الشرائية.
أسعار أشهر أنواع البن في السوق المصري
تباينت أسعار البن في السوق المحلي وفقا للنوع والتحويجة (محوج أو سادة)، وكذلك بحسب العلامة التجارية. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز الأنواع المتداولة:
أسعار بن عبد المعبود من 125 جم الي 1كيلو
توليفة العريس: من 127.50 حتى 1,020 جنيه
ملوكي محوج: من 108.38 حتى 867 جنيه
عميد محوج: من 97.75 حتى 782 جنيه
اسبيشيال محوج: من 102 حتى 816 جنيه
سلطانة محوج: من 116.88 حتى 935 جنيه
يمنى محوج: من 175 حتى 1,400 جنيه
شبح محوج: من 110.50 حتى 884 جنيه
سوبر محوج: من 97.75 حتى 782 جنيه
كولومبي/برازيلي/حبشي محوج: من 130 حتى 1,040 جنيه
عربي محوج: من 140 حتى 1,120 جنيه
دوبل محوج: من 110 حتى 880 جنيه
محوج جولد: من 102.50 حتى 820 جنيه
محوج اكسترا: من 90 حتى 720 جنيه
أسعار بن شاهين (ربع كيلو)
جراند سادة: من 205 إلى 215 جنيه
جراند محوج: من 243 إلى 252 جنيه
ميلانج سادة: من 190 إلى 200 جنيه
ميلانج محوج: من 228.50 إلى 238 جنيه
العميد تريبل بالحبهان والمستكة: من 270 إلى 275 جنيه
سبسيال سادة: من 175 إلى 185 جنيه
سبسيال محوج: من 215 إلى 224 جنيه
المستشار دوبل محوج: من 215 إلى 220 جنيه
شرقي سادة: من 140 إلى 150 جنيه
شرقي محوج: 180 جنيه
كولومبيا سادة: 205 جنيه
كولومبيا محوج: 205 جنيه
مستقبل السوق: هل تستمر الأسعار في التراجع؟
أعرب رئيس شعبة البن عن أمله في استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدفع بمزيد من التراجع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن استقرار السوق يتطلب تضافر جهود التجار والموردين، إلى جانب مواصلة المتابعة من قبل الغرف التجارية.
وأضاف أن توفير سلعة البن بسعر مناسب يحقق مكاسب مزدوجة، حيث يلبي احتياجات المواطنين وينشط حركة البيع والشراء، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.