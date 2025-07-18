أعلنت شعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض جديد في أسعار البن بالسوق المصري، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية بنسبة وصلت إلى نحو 10%، ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق المحلية.

ويأتي هذا الانخفاض في توقيت مهم، خاصة مع زيادة استهلاك البن في مصر، وتوسع الشريحة الشبابية في الاعتماد عليه كمشروب رئيسي يومي، إلى جانب استخدامه في العديد من الأنشطة التجارية كالكافيهات والمطاعم.

الغرفة التجارية: السوق يشهد استجابة مباشرة للأسعار العالمية

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المتابعة الدقيقة من قبل الشعب النوعية، وفي مقدمتها شعبة البن، أسهمت في ضبط السوق وتوفير المعروض بما يتماشى مع المستجدات العالمية. وأشاد بدور الشعبة في مراقبة الأسواق والتفاعل السريع مع أي تغيرات سعرية بما يخدم استقرار السوق ومصلحة المستهلك.

وأوضح حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن، أن الأسعار المحلية بدأت تشهد تراجعا تدريجيا استجابة للانخفاضات العالمية، لافتا إلى أن الشعبة تتابع بشكل يومي حركة التداول وتوصي التجار بالالتزام بتحديث الأسعار بما يتناسب مع التكلفة.

وأكد فوزي أن انخفاض الأسعار يصب في صالح الجميع، سواء المستهلك أو التاجر، نظرا لأن استقرار السوق ينعش المبيعات ويزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة دائما ما تتسبب في ركود المبيعات وتراجع القوة الشرائية.

أسعار أشهر أنواع البن في السوق المصري

تباينت أسعار البن في السوق المحلي وفقا للنوع والتحويجة (محوج أو سادة)، وكذلك بحسب العلامة التجارية. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز الأنواع المتداولة:

أسعار بن عبد المعبود من 125 جم الي 1كيلو



توليفة العريس: من 127.50 حتى 1,020 جنيه

ملوكي محوج: من 108.38 حتى 867 جنيه

عميد محوج: من 97.75 حتى 782 جنيه

اسبيشيال محوج: من 102 حتى 816 جنيه

سلطانة محوج: من 116.88 حتى 935 جنيه

يمنى محوج: من 175 حتى 1,400 جنيه

شبح محوج: من 110.50 حتى 884 جنيه

سوبر محوج: من 97.75 حتى 782 جنيه

كولومبي/برازيلي/حبشي محوج: من 130 حتى 1,040 جنيه

عربي محوج: من 140 حتى 1,120 جنيه

دوبل محوج: من 110 حتى 880 جنيه

محوج جولد: من 102.50 حتى 820 جنيه

محوج اكسترا: من 90 حتى 720 جنيه

بن

أسعار بن شاهين (ربع كيلو)



جراند سادة: من 205 إلى 215 جنيه

جراند محوج: من 243 إلى 252 جنيه

ميلانج سادة: من 190 إلى 200 جنيه

ميلانج محوج: من 228.50 إلى 238 جنيه

العميد تريبل بالحبهان والمستكة: من 270 إلى 275 جنيه

سبسيال سادة: من 175 إلى 185 جنيه

سبسيال محوج: من 215 إلى 224 جنيه

المستشار دوبل محوج: من 215 إلى 220 جنيه

شرقي سادة: من 140 إلى 150 جنيه

شرقي محوج: 180 جنيه

كولومبيا سادة: 205 جنيه

كولومبيا محوج: 205 جنيه

مستقبل السوق: هل تستمر الأسعار في التراجع؟

أعرب رئيس شعبة البن عن أمله في استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدفع بمزيد من التراجع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن استقرار السوق يتطلب تضافر جهود التجار والموردين، إلى جانب مواصلة المتابعة من قبل الغرف التجارية.

وأضاف أن توفير سلعة البن بسعر مناسب يحقق مكاسب مزدوجة، حيث يلبي احتياجات المواطنين وينشط حركة البيع والشراء، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.