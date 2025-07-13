ظهور «بن أفليك» و«جنيفر جارنر» مع أطفالهما بمدرجات مباراة بيسبول في بوسطن|شاهد

ظهر النجمان العالميان بن أفليك وجنيفر جارنر مع اثنين من أطفالهما، خلال حضورهم مباراة لفريق بوسطن ريد سوكس ضد فريق تامبا باي رايز في ملعب فينواي بارك مساء الجمعة 11 يوليو.



وحضر المباراة كل من سيرافينا روز إليزابيث أفليك (16 عامًا) وصمويل أفليك (13 عامًا)، بينما غابت الابنة الكبرى، فايلوت آن أفليك (19 عامًا). وظهرت العائلة وهي تجلس في الصف الأمامي من المدرجات، حيث التقطتهم عدسات قناة NESN خلال البث المباشر.





المعلق الرياضي ديف أوبراين علّق على ظهورهم قائلاً: “عائلة رائعة من مشجعي ريد سوكس هناك، بن أفليك، جنيفر جارنر وأطفالهم”.

ارتدى أفليك قبعة خضراء لفريقه المفضل، وجلس بجوار طليقته جارنر، التي بدت مبتسمة عند ملاحظتها الكاميرا، بعد أن نبهها أفليك بلطافة إلى تواجدها.

يُذكر أن أفليك وجارنر تزوجا عام 2005 وانفصلا في 2018، ولهما ثلاثة أبناء. لاحقًا تزوج أفليك من جنيفر لوبيز في 2022، قبل أن ينفصلا مجددًا في 2025.





أما جارنر، فتعيش علاقة طويلة الأمد مع رجل الأعمال جون ميلر منذ عام 2018، ويحرص الثنائي على الحفاظ على خصوصية علاقتهما، وقد شوهدا مؤخرًا في إحدى الفعاليات الخيرية في لوس أنجلوس.

انتهت المباراة بفوز بوسطن ريد سوكس على تامبا باي رايز بنتيجة 5-4، مواصلين بذلك سلسلة انتصاراتهم المتتالية للمباراة الثامنة.



