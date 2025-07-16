الحوثيين يستهدفون ميناء إيلات بـ 3 مسيرات.. وضربة صاروخية على مطار بن جوريون

صرح المتحدث باسم الحوثيين أنهم استهدفوا ميناء إيلات بثلاث مسيرات وهدفا عسكريا في النقب، بالإضافة إلى تنفيذ ضربة صاروخية على مطار بن جوريون الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في أخبار عاجلة.

هجمات إسرائيل على سوريا

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بأنه تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز.

وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، انفجارا ضخما إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي، 3 غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية، وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، بأن أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية.

كما شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية، بحسب رويترز.

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت.

وجاءت الضربة الجديدة، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.

وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، بنقل قوات من قطاع غزة إلى هضبة الجولان، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية، بوقوع قتلى وجرحى جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.