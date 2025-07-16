الجيش السوري يبدأ الانسحاب من السويداء.. و القصف الإسرائيلي يؤخر العملية

أفادت مصادر في وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، ببدء انسحاب الجيش من السويداء بعد انتشار القوى الأمنية في المدينة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".





كما أكد التلفزيون السوري الرسمي أن هناك "اتفاقا وشيكا" بين إسرائيل وسوريا لإنهاء الأزمة برعاية أميركية.





وأضافت المصادر أن "الجيش بدأ الانسحاب من السويداء ولكن القصف الإسرائيلي يؤخر العملية".





في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في سوريا الليلة".







وأضاف أن "سوريا ترحب بجهود واشنطن والدول العربية لحل الأزمة الحالية سلميا".





وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الحكومة السورية، لسحب قواتها من محافظة السويداء، بهدف السماح بخفض التصعيد.