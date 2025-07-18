خطوة غير مسبوقة.. دولة أوربية تعلن إجراء قاسي ضد بن غفير وسموتريتش

أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما في البلاد.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية؛ فقد اتخذت حكومة سلوفينيا "الخميس" إجراءات لمنع الوزيرين الإسرائيليين الاذان ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.



وأشار البيان إلى أن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية الى إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

