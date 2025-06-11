وزارة الأوقاف الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي بن غفير لباحات المسجد الأقصى، صباح الأربعاء؛ بسبب انتمائه لليمين المتطرف.

بن غفير ينشر الأفكار المتطرفة

وقالت الوزارة، إن بن غفير يسعى إلى نشر الأفكار المتطرفة، والتحريض على العنف من خلال جماعته اليمينية المتطرفة الإسرائيلية.

وقررت بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا فرض عقوبات مالية بتجميد أموال بن غفير؛ لما يحمله من أفكار متشددة ومتطرفة ومحرضة على العنف ومشجعة على الكراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بن غفير يدعو لهدم المسجد الأقصى

دعا بن غفير في وقت سابق، إلى هدم المسجد الأقصى واستبداله بكنيس يهودي، في أقصى صور التطرف الديني، وعدم احترام المشاعر الدينية للمسلمين.