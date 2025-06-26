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بن غفير يسمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يسمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت القناة السابعة العبرية، الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

اقتحام المسجد الأقصى

 
وقالت القناة السابعة : لأول مرة منذ سنوات، سمح للزوار (المقتحمين) اليهود للحرم القدسي بالغناء والرقص بحرية في جميع أنحاء الموقع المقدس، وفقا لسياسة جديدة وضعها بن غفير.


وذكرت القناة العبرية : يمثل هذا تحولا جذريا عن الإجراءات السابقة، فلسنوات كان اليهود الذين يشاهدون وهم يهمسون بالصلاة في الحرم القدسي يتعرضون للاحتجاز والاستجواب (من الشرطة الإسرائيلية)، وفي كثير من الحالات يمنعون من دخول الموقع لفترات طويلة.

واردفت القناة: مع ذلك وبتوجيه من بن غفير، صدرت تعليمات للشرطة الإسرائيلية بالسماح بالصلاة والغناء اليهودي في جميع أنحاء الحرم.


وتابعت : بحسب ما ورد، فقد نقل مفوض الشرطة كوبي شبتاي هذه التعليمات إلى قوات الشرطة.

ويُشار الي ان بن غفير إلتقي في مكتبه بقادة المنظمات التي تناصر دخول اليهود إلى الحرم القدسي، وخلال الاجتماع طرحت عدة مقترحات لتحسين ظروف الزوار اليهود بشكل أكبر.

وقالت: من القضايا الرئيسية التي طرحت خلال الاجتماع الرغبة في السماح بالغناء، ليس فقط في أماكن معزولة، بل في جميع أنحاء الحرم الشريف.


وختمت القناة: ورد بن غفير بالإيجاب قائلاً: سياستي هي السماح بالغناء في جميع أنحاء الحرم.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصي إقتحام المسجد الأقصي الحرم القدسي

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