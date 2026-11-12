منطقة الوادي الجديد الأزهرية تُكرم رئيس إدارتها المركزية

في أجواء سادها الوفاء وإجلال العلم وأهله، نظمت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة؛ لتكريم فضيلة الشيخ شعبان مرعي عمر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وجهوده المخلصة في خدمة الدعوة وتطوير العمل الأزهري بالوادي الجديد.

حضر الاحتفالية نخبةٌ من قيادات المنطقة الأزهرية، وشيوخ وموجهي ومسئولي المعاهد الأزهرية بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لوفدٍ من كوادر وقيادات الأزهر الشريف بمركز الداخلة، والذين حرصوا على التواجد لتقديم التهنئة والعرفان لفضيلته.

وشهدت الفعالية تعاونًا واستضافة كريمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حيث كان في استقبال قيادات الأزهر جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية، الذي ألقى كلمة رحب فيها بفضيلة الشيخ شعبان مرعي وبالحضور الكريم، مؤكدًا على الدور الريادي الذي يؤديه الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

واختتمت المنطقة إحياء هذه المناسبة بتقديم دروع التكريم وشهادات التقدير لفضيلة الشيخ شعبان مرعي من مختلف الإدارات والمعاهد الأزهرية، وسط مشاعر من المحبة والاعتزاز بما قدمه طوال فترة توليه قيادة الإدارة المركزية للمنطقة.