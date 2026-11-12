التأمين الصحي الشامل.. ندوة لتعريف مقدمي الخدمات الصحية بإجراءات الاعتماد والتعاقد في دمياط

في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمنظومة الصحية، ودعم جهود الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، برعايه الدكتور تامر مدكور رئيس مجلس الهئية العامة للتأمين الصحي، ُنظمت ، ندوة تعريفية مشتركة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بدمياط، برئاسة الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط.

وشارك في تقديم الندوة كل من الدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتورة نورهان علاء الدين، نائب مدير إدارة التعاقدات بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الأستاذة ولاء عبد المجيد، مسؤول التسويق بفرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبمشاركة عدد من ممثلي ومقدمي الخدمات الصحية بمحافظة دمياط والمتعاقدين مع هيئة التأمين الصحي.

التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وتناولت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وخطوات وإجراءات اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، إلى جانب استعراض دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في دعم المنشآت خلال مراحل التأهيل والاعتماد، والتعريف باشتراطات وإجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

هذه الندوة تاتى ضمن جهود تعزيز التواصل والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية، ونشر ثقافة الجودة، وتيسير إجراءات الاعتماد والتعاقد، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة دمياط للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.