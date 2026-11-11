ضبط 20 طنًا من المياه المعدنية والملح غير المطابقة للمواصفات بالزرقا في دمياط

قامت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط، بقيادة مراقب عام الأغذية ، أميرة منير الخولي، وبمشاركة فريق المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بالزرقا بقيادة محمد ربيع ، بتنفيذ حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز الزرقا، استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على حوالي 11 طنًا من المياه المعدنية للاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى حوالي 9 أطنان من الملح، وذلك لثبوت عدم مطابقتها للمواصفات طبقًا لنتائج الفحوصات السابقة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

وتؤكد إدارة مراقبة الأغذية بدمياط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية ومخازن تداول السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.