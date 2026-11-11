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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتابع جهود الحفاظ على بحيرة المنزلة وترعة السلام

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة ببحيرة المنزلة وترعة السلام، وبحث سبل الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للبحيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والمهندس عبد المنعم سفينة، مدير مديرية الري بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الزرقا وفارسكور والروضة، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي لبحيرة المنزلة وترعة السلام، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالحفاظ على البيئة المائية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب بحث سبل إزالة المعوقات أمام تنمية واستثمار بحيرة المنزلة.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة الموقف بشكل مستمر، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول المطروحة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وصون البيئة.

كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية لبحيرة المنزلة، ودعم الثروة السمكية وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار بها، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

دمياط محافظ دمياط بحيره المنزله حسام فوزي

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