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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

مها الصغير
مها الصغير
أحمد إبراهيم

حرصت الإعلامية مها الصغير على مساندة ابنها ياسين بعد إجراء عملية جراحية فى العظام وذلك فى أحدث ظهور لها بالحجاب. 

مها الصغير 
مها الصغير 

ونشرت مها الصغير صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فى أحدث ظهور لها بالحجاب، وطالبت الدعاء لنجلها ياسين السقا، في ظل مروره بظروف صحية استدعت دخوله المستشفى. 

أول ظهور للإعلامية مها الصغير بالحجاب

من ناحية أخرى لفتت الإعلامية مها الصغير الأنظار منذ فترة قصيرة، بعدما ظهرت بالحجاب للمرة الأولى أثناء احتفالها بعيد ميلادها برفقة عدد من صديقاتها، في ظهور أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامن الظهور الأخير مع معلومات متداولة عن اتخاذ مها الصغير قرار ارتداء الحجاب منذ بداية عام 2026، حيث أكدت مصادر مقربة منها أن الخطوة جاءت عن اقتناع شخصي ورغبة داخلية استمرت لفترة، بعيدًا عن أي ضغوط أو أحداث خارجية.

وأشارت المصادر إلى أن مها الصغير أجرت خلال الأشهر الماضية تغييرات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حذف عدد من الصور القديمة، في إطار رغبتها في تقديم صورة تتوافق مع المرحلة الجديدة التي اختارتها لنفسها.

وأكدت المصادر أن قرار ارتداء الحجاب لا يرتبط بالجدل الذي أثير مؤخرًا حولها أو بأي قضايا تم تداولها إعلاميًا، مشددة على أن الأمر نابع من قناعة شخصية خالصة.

وكانت مها الصغير قد أثارت تساؤلات متابعيها في وقت سابق بعد حذف محتوى حسابها على “إنستجرام”، قبل أن تعود لنشر صور جديدة مرتبطة بمشروعاتها المهنية، ما فتح باب التكهنات حول التغييرات التي تشهدها في حياتها خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن مها الصغير سبق لها الظهور بالحجاب في مراحل سابقة من حياتها، قبل أن تعود لاحقًا للظهور بدونه، فيما يأتي ظهورها الأخير ليجدد الحديث حول هذه الخطوة. 

انفصال أحمد السقا ومها الصغير 

كما كانت قد انفصلت رسميًا عن الفنان أحمد السقا في مايو 2025 بعد زواج استمر 26 عامًا

مها الصغير الإعلامية مها الصغير ياسين السقا أحمد السقا الفنان أحمد السقا

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